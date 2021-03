New York (VNA) – Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a tenu vendredi 12 mars une séance en visioconférence pour annoncer l’adoption de trois résolutions et une déclaration présidentielle votées par voie de correspondance électronique en raison de la pandémie de Covid-19.

Des Casques bleus de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) en patrouille à Leer. Photo: AFP/VNA

Préoccupé par la détérioration de la situation en République centrafricaine suite aux attaques lancées par des groupes armés avant et après l’élection du 27 décembre 2020, le Conseil de sécurité a décidé par la résolution 2566 (2021), d’augmenter l’effectif de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).Le Conseil de sécurité a également décidé de proroger jusqu’au 15 mars 2022 le mandat de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), en l’autorisant à utiliser tous les moyens nécessaires à l’exécution de son mandat.Il a demandé à la MINUSS d’assurer la protection des civils, de créer les conditions nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire, d’appuyer l’exécution de l’Accord revitalisé et le processus de paix, et de mener des activités de surveillance, d’enquête et de signalement s’agissant des cas de violations du droit international humanitaire et des cas de violations et d’atteintes aux droits humains.Le Vietnam a proposé que la résolution comprenne plus d’informations sur les améliorations politiques et sécuritaires au Soudan du Sud, tout en appelant à des conditions plus favorables pour les femmes travaillant à la MINUSS. Les opinions du pays ont reçu le soutien d’autres membres du Conseil de sécurité.Le Conseil de sécurité a également autorisé les États membres de l’Union africaine (UA) à maintenir jusqu’au 31 décembre 2021 le déploiement du personnel de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) pour s’acquitter des tâches définies dans le Plan de transition et procéder au transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes à compter de 2021.Par une déclaration présidentielle adoptée au cours de la séance, le Conseil de sécurité a dit accueillir avec satisfaction le vote de confiance par lequel la Chambre des députés a approuvé la composition d’un nouveau gouvernement libyen de transition unifié, chargé de conduire le pays à des élections prévues le 24 décembre 2021.S’engageant officiellement dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies en 2014, le Vietnam gère l’hôpital de campagne de niveau 2 de la MINUSS, composé de 63 personnes (dont 10 femmes, soit près de 16%), à Bentiu au Soudan du Sud.Le pays prépare le déploiement de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 à la fin du mois de mars 2021. Il compte également 11 officiers à la MINUSCA actuellement, dont deux femmes, soit 18%. – VNA