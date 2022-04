Le forum est organisé par visioconférence. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Canada, en collaboration avec le Conseil du commerce Canada-Vietnam et le Conseil d'affaires Canada-ASEAN, a organisé le 7 avril par visio-conférence un forum sur l’investissement entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont le Vietnam et le Canada sont membres fondateurs, crée des conditions favorables au commerce, aux activités d'investissement et aux chaînes d'approvisionnement entre les deux pays.

De son côté, Laurie Scott, adjointe parlementaire au ministre du Commerce, de la Création d'emplois et du Développement économique de l'Ontario, a affirmé que l'Ontario souhaitait continuer à renforcer ses relations avec le Vietnam - premier partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN ) depuis 2015.

Le Vietnam peut servir de passerelle entre les hommes d'affaires canadiens et les 14 autres pays membres du Partenariat économique global régional (RCEP). Le Canada, lui, peut devenir une porte d’accès de marchandises vietnamiennes aux marchés américain et mexicain - membres de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Selon David Johnson, directeur du Conseil du commerce Canada-Vietnam, les entreprises canadiennes accordent une grande confiance au climat de l'investissement et aux potentiels du marché vietnamien.

Il a déclaré espérer que de nombreux investisseurs vietnamiens s'intéresseront au marché canadien qui dispose de nombreux atouts dans l'énergie, l'agriculture, l'exploitation forestière et la transformation de produits halieutiques. -VNA