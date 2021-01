Photo d'illustration: VNA

Son La (VNA) - Le Commandement militaire de la province montagneuse de Son La a annoncé le 24 janvier qu'une bombe pesant environ 600 kg datant de la guerre avait été désactivée en toute sécurité.

La bombe d'un diamètre de 0,75 mètre et d'une longueur de 1,5 mètre a été découverte le 23 janvier par des habitants locaux.

Après la guerre, une grande quantité de bombes, mines et autres produits explosifs est restée enfouie dans le sol vietnamien, menaçant constamment la vie des habitants.

On estime à 6,13 millions d’ha la surface "polluée", soit 18,82% de la superficie du pays. Plus de 100.000 personnes ont été tuées ou blessées à cause de ces explosifs. –VNA