Jakarta, 30 mars (VNA) - L'inscription des agences médiatiques qui souhaitent couvrir le 42e sommet de l’ASEASN, qui doit avoir lieu à la mi-mai en Indonésie, s'ouvrira le 1er avril 2023.

Photo : ASEAN Briefing

Selon le directeur général du Département l'information et de la communication du ministère indonésien de la communication et de l'informatique, Usman Kansong, les informations concernant le premier sommet de l'ASEAN sous la présidence indonésienne cette année seront fournies en détail aux journalistes par le biais d'une unité de conseil aux médias.Le sommet de l'ASEAN se tiendra à Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara, du 9 au 11 mai 2023. Le ministère a estimé que 300 à 500 journalistes de 10 pays membres de l'ASEAN couvriront le sommet.Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, Usman Kansong a déclaré que le gouvernement préparerait la formation d'une agence spéciale pour aider les médias à recevoir un communiqué de presse complet concernant les activités de l'ASEAN en 2023 en Indonésie.Pour fournir un accès aux communications publiques, Usman Kansong, a déclaré que le ministère fournira un site Web spécial contenant les activités de la présidence indonésienne en 2023 sur ASEAN2023.id.Le site internet géré par la Direction générale de l'Informatique et de la Communication proposera des contenus sous forme d'articles d'actualité, de photos, d'infographies à des vidéos en lien avec l'ASEAN 2023.- VNA