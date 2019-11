Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Quang Nam (VNA) - L’avenir de la coopération Vietnam-République de Corée dépend de la vision et du dynamisme des hommes d’affaires des deux pays.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung à l’occasion du sommet d’affaires Vietnam-République de Corée, qui a eu lieu samedi matin dans la zone économique ouverte de Chu Lai et qui était organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam et le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre).

«Avec pour objectif de porter la valeur des échanges commerciaux avec la République de Corée à 100 milliards de dollars en 2020, le Vietnam souhaite promouvoir les relations commerciales bilatérales plus équilibrées. Nous souhaitons que Séoul facilite l’entrée sur le marché sud-coréen de produits phares du Vietnam tels que le textile, le bois, le caoutchouc. Le Vietnam est prêt à recevoir les meilleurs produits sud-coréens», a indiqué le vice-Premier ministre.

Actuellement, plus de 29.000 entreprises venues de 130 pays investissent au Vietnam à hauteur de 357 milliards de dollars. Parmi ces investisseurs figurent de grands groupes sud-coréens tels que Samsung, LG et Hyundai. –VOV/VNA