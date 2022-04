Photo : VNA

Dans l'article intitulé "La solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam est un héritage inestimable", le journal note que cette précieuse relation est un héritage que les deux pays chérissent et préservent.L'amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération bilatérale intégrale ont été cultivées par des générations de dirigeants des Partis, des États et des peuples des deux pays.Les présidents vietnamien Ho Chi Minh et lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong ont cimenté ces liens de solidarité particulière qui se sont encore forgés dans des circonstances difficiles lorsque le Laos et le Vietnam ont uni leurs forces pour combattre leurs ennemis.En plus de se soutenir mutuellement dans les luttes révolutionnaires, les relations de coopération entre les deux peuples se sont approfondies et élargies après que les deux pays ont officiellement signé le Traité d'amitié et de coopération le 18 juillet 1977.Après avoir expulsé les envahisseurs étrangers de leurs territoires, le Laos et le Vietnam ont continué à surmonter les difficultés et à avancer ensemble en maintenant leurs relations harmonieuses et leur coopération mutuellement bénéfique.Lorsque les deux partis et États ont commencé à mettre en œuvre leurs politiques de renouveau en 1986, les deux partis se sont concertés sur les orientations à cet égard.Dans le contexte d'une situation régionale et mondiale en évolution rapide, le Laos et le Vietnam ont élaboré un mécanisme de coopération étroite pour assurer des avantages mutuels fondés sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays.Les deux pays entretiennent des contacts réguliers entre les hauts dirigeants du Parti, de l'Etat et de l'Assemblée nationale par le biais de visites et d'échanges officiels d'amitié et de travail.Cette solidarité particulière et ces bonnes relations sont considérées comme un modèle de relations bilatérales mutuellement bénéfiques. Pour cette raison, les deux pays continuent de renforcer cette camaraderie traditionnelle qui se renforce, non seulement aujourd'hui, demain, mais aussi dans le futur. - VNA