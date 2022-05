Un panier de basket fourni par Sodex Sport aux SEA Games 31.

Hanoï (VNA) - Fabricant mondial d’équipements de sport, Sodex Sport a eu l’honneur d’être choisi pour fournir une grande partie des installations sportives sur les terrains des SEA Games 31.

La PME familiale Sodex Sport, établie à Nha Trang (Centre) depuis 1991, est dirigée aujourd’hui par Alan Bouvot. S’appuyant sur les normes françaises (Le code du Sport), européennes et les réglementations des Fédérations internationales, elle conçoit et fabrique des équipements garantissant une longue durée d’utilisation et surtout la sécurité des sportifs. En effet, avant d’être mis sur le marché, ses produits sont testés et certifiés par des organismes de contrôle internationaux. Puis, ils sont expédiés dans les écoles, les gymnases et stades grâce à un réseau de distributeurs vers l’Europe, les États-Unis, l’Australie, l’ASEAN et le Moyen-Orient.



Un leader dans le matériel de sport



La société est aujourd’hui le fabricant leader au Vietnam dans le matériel de sport. "Souhaitant nous concentrer sur ce que nous savons faire (équipements de terrains pour le football, tennis, futsal, volley-ball, basketball, badminton, handball, athlétisme…), nous avons récemment développé des partenariats avec des sociétés françaises référentes dans le domaine du sport (Obut, Gymnova, Bodet…). Ceci nous permet d’offrir une gamme de produits de qualité tout en diversifiant notre offre produit. C’est ainsi que nous avons pu devenir le leader sur le marché vietnamien, en optant pour le choix de la qualité et du service", a affirmé Alan Bouvot.



Inspirée de la réparation des filets de pêche sur les régions côtières du Vietnam, Sodex Sport a été fondée par Bouvot Alain en 1991 à Nha Trang pour fabriquer des filets de sport. "J’avais pour habitude d’acheter les filets de sport en République de Corée, et je souhaitais devenir indépendant de mon fournisseur. C’est en regardant à la télévision française un reportage sur le Vietnam, que j’ai vu les femmes de pêcheurs réparer les filets dans un port. Puis, après quelques concours de circonstance, nous avons décidé d’installer l’entreprise à Nha Trang", nous a raconté le fondateur de Sodex Sport.



Ayant bénéficié de l’effet Coupe du monde 1998 en France (Sodex Sport était le fournisseur des filets des buts), la société s’est par la suite modernisée et a développé une production de produits métalliques complémentaires (buts, poteaux, tribunes, vestiaire) à son offre de filets.



C’est ainsi que 30 ans après, elle dispose de trois unités de production (filet, métallurgie et composite) et de 220 employés. Sodex Sport, avec son esprit familial et dynamique, continue de gravir les échelons et devient une société à renommée mondiale dans le domaine des équipements de sport. -CVN/VNA