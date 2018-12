Séance de travail entre le président du Conseil populaire provincial de Soc Trang, Lam Van Man, et la délégation du Conseil national du FSDPC. Photo: baosoctrang.org.vn



Soc Trang (VNA) – Une délégation du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC) s’est rendue le 7 décembre dans la province de Soc Trang (Sud) afin de consolider et resserrer l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.



En la recevant, le président du Conseil populaire provincial de Soc Trang, Lam Van Man, l’a informée de la situation socio-économique et culturelle de sa province. Selon lui, ces derniers temps, Son Trang a accueilli de nombreuses délégations du Cambodge, dont celles de la province cambodgienne de Kep, pour développer les relations bilatérales.



Lam Van Man a exprimé le souhait que le FSDPC serve de passerelle entre Vietnamiens et les Cambodgiens, comme entre les deux provinces jumelées de Soc Trang et Kep.



La délégation cambodgienne a eu également une séance de travail avec des dirigeants de différents organes locaux et du Comité provincial du Front de la Patrie. Les deux parties ont discuté du travail des fronts, du soutien accordé aux Khmers à Soc Trang, des affaires ethniques et religieuses, des échanges entre habitants des deux pays et des deux provinces Soc Trang et Kep.



A cette occasion, le vice-président et secrétaire général du Conseil national du FSDPC, Nhem Valy, a affirmé que le gouvernement et le peuple cambodgiens tenaient en haute estime l’amitié avec le Vietnam.



Le même jour, la délégation cambodgienne a rendu visite à l'Association provinciale de solidarité des bonzes patriotiques. Nhem Valy lui a présenté la situation des religions au Cambodge ainsi que des contributions du bouddhisme au développement de son pays.



Appréciant les activités de l’Association de solidarité des bonzes patriotiques de Soc Trang, il a souhaité voir le bouddhisme des deux pays approfondir leurs liens dans les temps à venir. -VNA