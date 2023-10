Les membres du Comité central du Parti ont formulé des propositions pour construore un contingent d’intellectuels capables de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle période et dans le contexte de la mondialisation, lors du 8e Plénum du Parti tenu du 2 au 8 octobre à Hanoi.

Le rôle crucial de la mangrove dans la préservation des digues, la réduction de l'érosion, la protection des communautés et la génération de moyens de subsistance pour les populations est indéniable.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a pratiquement achevé la construction de la base de données du secteur de l'éducation.

Lors de la conférence de presse périodique d'octobre 2023 du ministère de l'Information et de la Communication, tenue le 5 octobre à Hanoï, Le Quang Tu Do, chef du Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique, a informé des résultats d'une inspection complète des activités de TikTok au Vietnam.