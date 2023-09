Singapour, 19 septembre (VNA) - Le premier cargo électrique de Singapour devrait commencer ses essais en mer et son lancement au quatrième trimestre 2023, selon Yinson Green Technologies (YGT), qui fait partie d'un consortium choisi pour aider le pays à électrifier les embarcations marines.

Selon Eirik Barclay, PDG de YGT, l'Hydromover, développé par le consortium Goal Zero, est en voie d'achèvement. Le véhicule a une capacité de transport de 25 tonnes de marchandises et une batterie qui peut être remplacée en quelques minutes lorsqu'elle est épuisée.



YGT, une filiale de Yinson Holdings, cotée en Malaisie, introduira également d'ici la fin de l'année un navire électrique pour le transfert d'équipage, appelé Hydroglyder – développé avec la startup norvégienne Lift Ocean.



L'entreprise souhaite faire partie de tous les services associés aux navires électriques propres, à commencer par Singapour, a déclaré Barclay.



Singapour exige que tous les nouveaux bateaux portuaires soient à zéro émission d'ici 2030. Le pays a fourni un financement de 9 millions de SGD en 2021 à Goal Zero, dirigé par SeaTech Solutions International, basé à Singapour, et à deux autres consortiums dirigés par Keppel Fels et Sembcorp Marine pour développer des navires électriques.- VNA

source