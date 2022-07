Singapour, 19 juillet (VNA) - L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment resserré sa politique monétaire en relevant le point médian de la fourchette de politique du taux de change effectif nominal du dollar singapourien à son niveau actuel pour lutter contre les pressions sur les prix.

Photo d'illustration : CNA

Selon la déclaration de politique monétaire de la MAS récemment publiée, l'autorité a maintenu la pente et la largeur de la fourchette de politique monétaire inchangées.



Cette décision politique, qui s'appuie sur les précédentes mesures de resserrement, devrait contribuer à ralentir la dynamique de l'inflation et à assurer la stabilité des prix à moyen terme. Il s'agit du quatrième mouvement de resserrement de la MAS depuis octobre 2021, et la deuxième fois depuis janvier, la banque centrale a devancé une réunion prévue.

Le prochain énoncé de politique doit être publié en octobre. La MAS a déclaré dans sa nouvelle déclaration de politique générale que la croissance du PIB de Singapour devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de prévisions de 3 à 5 % pour 2022 dans son ensemble, car le ralentissement de la croissance externe pèsera sur les secteurs liés au commerce du pays en deuxième moitié de l'année, mais les secteurs axés sur le marché intérieur et liés aux voyages devraient poursuivre leur reprise et soutenir l'expansion économique.



Quant à 2023, parallèlement à un environnement économique mondial plus faible, la MAS a déclaré que la croissance du PIB de Singapour ralentirait encore. Pendant ce temps, la MAS a relevé sa fourchette de prévisions d'inflation sous-jacente de la MAS pour 2022 à 3-4 % contre 2,5-3,5 % attendus en avril, et celle de l'inflation de l'IPC pour tous les éléments à 5-6 % contre 4,5-5,5 %.- VNA