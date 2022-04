Singapour (VNA) - L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a resserré sa politique monétaire, la troisième fois depuis octobre 2021, dans le but de lutter contre l'inflation qui devrait se réchauffer.

Selena Ling, économiste en chef et responsable de la recherche et de la stratégie de trésorerie chez OCBC Bank, a déclaré que cette politique monétaire plus stricte, qui s'appuie sur les mesures prises en octobre 2021 et janvier 2022, ralentira la dynamique de l'inflation et contribuera à assurer la stabilité des prix à moyen terme.

Dans sa déclaration de politique monétaire semestrielle, la banque centrale de Singapour a déclaré qu'elle recentrerait le point médian de sa fourchette de politique de taux de change au niveau actuel du taux de change effectif nominal du dollar singulier.



Cela augmentera également légèrement le taux d'appréciation de la bande pour exercer un effet modérateur continu sur l'inflation. Il s'agit de la troisième accentuation consécutive de la pente depuis octobre de l'année dernière.



Le dollar de Singapour a bondi d'environ 0,5% à 1,3555 pour un dollar américain immédiatement après le mouvement du MAS.



La MAS a également relevé ses prévisions d'inflation, l'inflation sous-jacente devant désormais se situer entre 2,5% et 3,5% cette année, contre 2% à 3% attendus en janvier. Parallèlement, l'inflation globale devrait se situer entre 4,5% et 5,5%, contre une fourchette antérieure de 2,5% à 3,5%.- VNA