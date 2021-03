Le programme de vaccination de Singapour est maintenant prêt à être étendu aux groupes d'âge plus jeunes. Photo: straitstimes.com

Singapour (VNA) - Grâce aux progrès dans la vaccination anti-COVID-19 pour les personnes âgées et les forces en première ligne, Singapour étendra le programme national de vaccination aux groupes d'âge plus jeunes, en commençant par ceux entre 45 et 59 ans.

Jusqu'au 24 mars, de plus de 1,1 million de doses de vaccin anti-COVID-19 avaient été administrées. Près de 800.000 personnes en ont reçue au moins une, dont environ 310.000 qui ont reçu leur deuxième dose, selon le ministère singapourien de la Santé.

Plus de 55% des personnes âgées de 60 ans et plus ont été vaccinées ou ont pris rendez-vous pour l'être, a déclaré le ministère de la Santé de la cité-État.

Jusqu'à 19h00 le 24 mars (heure vietnamienne), Singapour a confirmé 60.236 cas de contamination au COVID-19, dont 60.063 annoncés guéris et 30 décès. -VNA