Des entreprises du Kazakhstan et de Singapour se sont aventurées sur les marchés de chaque pays ces dernières années, le restaurant étoilé au guide Michelin - Hawker Chan de Singapour s'étendant dans ce pays d'Asie centrale en 2018. Photo: Straits Times

Singapour (VNA) – Le ministère singapourien du Commerce et de l’Investissement a déclaré qu'un accord avec le plus grand partenaire commercial de son pays en Asie centrale était attendu prochainement.

Les négociations, qui fait partie d'un accord entre Singapour et l'Union économique eurasienne (UEE), devraient s'achever prochainement, a estimé récemment le ministère singapourien. Singapour et le Kazakhstan n'ont cessé de renforcer les liens économiques ... et des entreprises des deux pays se sont établies mutuellement sur le marché de l'autre, a ajouté le porte–parole du ministère.

Selon le journal Straits Times, cinq cycles de négociation ont eu lieu jusqu’à présent mais la pandémie de COVID-19 a également affecté la dynamique des négociations.

Les deux pays continuent de travailler à la conclusion de l'accord via des échanges de courriers électroniques et des réunions en ligne, a souligné Bakhyt Sultanov, ministre kazakh du Commerce et de l’Intégration.

M. Sultanov a exprimé le souhait de voir les accords signés dans le cadre de l'accord UEE-Singapour aider le Kazakhstan à accéder aux marchés de la région d’Asie-Pacifique.

Singapour est reconnue comme le plus grand pôle financière d'Asie et occupe une position de leader mondial en termes d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, a-t-il estimé, ajoutant que le Kazakhstan souhaitait étudier les expériences singapouriennes en la matière.

Le Kazakhstan est le premier partenaire commercial de Singapour en Asie centrale, selon des données de l'année dernière, avec un commerce bilatéral s'élevant à 133,6 millions de dollars en 2017, soit trois fois plus qu'il y a une décennie. -VNA