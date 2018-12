Buenos Aires (VNA) - Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et le président brésilien sortant Michel Temer se sont engagés, le 1er décembre, à continuer de renforcer la coopération et à développer les relations commerciales entre les deux pays.



Lors d’une réunion en marge du sommet du G20, qui vient de s'achever à Buenos Aires, en Argentine, Michel Temer a informé les entreprises des réalisations économiques du Brésil au cours des deux dernières années et a déclaré que son pays se préparait à accueillir les investissements étrangers à travers un programme de partenariat d'investissement, qui comprend bon nombre de projets privés dans le domaine des infrastructures.



Le dirigeant singapourien a déclaré que le Brésil était un partenaire commercial important et l’un des principaux exportateurs de viande de volaille de Singapour. Il a exprimé son soutien à la politique économique mise en œuvre par Brésil pour aider Singapour à sortir du ralentissement économique et à poursuivre son développement au cours de la prochaine année.



Le G20 est un forum regroupant les 20 plus grandes économies du monde. Ce groupe représente les deux tiers de la population mondiale, génère 85% du produit intérieur brut mondial et représente 75% du commerce international. -VNA