En 1996, Sembcorp Industries de Singapour et le groupe Becamex du Vietnam ont créé le premier parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) au Vietnam, d'une superficie de 2.500 hectares dans la province de Binh Duong (Sud). Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Depuis trois années consécutives, Singapour a été le plus grand investisseur au Vietnam.



En 2022, Singapour a été le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de 6,46 milliards de dollars, représentant 23,3% du total des IDE (investissement direct étranger) dans le pays au cours de l'année dernière.



En janvier 2023, les investisseurs singapouriens ont versé au Vietnam 767,6 millions de dollars, soit près de 64% du total du capital nouvellement enregistré. Singapour est ainsi devenu le plus grand investisseur parmi les 28 pays et territoires ayant eu des projets autorisés au Vietnam au cours du mois dernier.



Les projets singapouriens au Vietnam se concentrent principalement sur l'industrie de transformation, l'immobilier et la production d'électricité.



Concernant les échanges commerciaux, le Vietnam est dans le top 10 des pays exportateurs de marchandises vers Singapour. Ce marché présente encore de grands potentiels pour les marchandises vietnamiennes.



Dans un article sur les relations entre les deux pays, Jaya Ratnam, ambassadeur de Singapour au Vietnam, a estimé que Singapour et le Vietnam entretenaient des relations commerciales et d'investissement fortes et durables. Selon lui, le commerce entre les deux pays a augmenté continuellement au cours de la dernière décennie, atteignant environ 20 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 18,7 % par rapport à 2020.