Singapour, 5 août (VNA) - Singapour doit travailler sans relâche pour renforcer ses relations avec tous les pays - pas seulement les États-Unis et la Chine - face à des tensions commerciales croissantes qui menacent de diviser le monde, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre coordinateur pour la Sécurité nationale Teo Chee Hean.

Le vice-Premier ministre et ministre coordinateur pour la Sécurité nationale Teo Chee Hean. Photo : VNA



Teo Chee Hean a déclaré que l’établissement de liens économiques solides n’est pas seulement pour des raisons commerciales, mais pour diversifier les liens stratégiques du pays et offrir plus de possibilités.



Comme tous les petits pays, Singapour souffrira probablement de dommages collatéraux et pourrait également être entraînée dans des conflits résultant du détournement des échanges, a-t-il déclaré, ajoutant que, même si certains pays pourraient en tirer parti à court terme ... pire à long terme.



Selon Teo Chee Hean, Singapour espère que les États-Unis et la Chine puissent construire une relation constructive, les problèmes ne seront pas résolus facilement.



Il a également défini trois objectifs pour Singapour: être une nation qui progresse ensemble; prépare l'avenir; et est internationalement respecté.



Singapour est devenu une métropole moderne en offrant des chances égales à tous, ses habitants partageant les fruits du développement de la nation, a-t-il déclaré. -VNA