Singapour, 14 mars (VNA) - Singapour a délivré des laissez-passer de visite électroniques (e-Pass) aux visiteurs étrangers par courrier électronique, plutôt que de tamponner les passeports de ces personnes, selon l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle - Immigration and Checkpoints Authority (ICA).





Ce document est délivré à l'aéroport de Changi depuis octobre dernier et à tous les points de contrôle depuis le 11 mars.





Les laissez-passer seront envoyés aux adresses e-mail fournies par les voyageurs sur leurs cartes d'arrivée après avoir passé l'immigration. Ils contiendront les détails du pass visiteur accordé, y compris le nombre maximum et le dernier jour de séjour autorisé à Singapour.





Avec la mise en œuvre complète du e-Pass, tous les randonneurs étrangers titulaires d'un laissez-passer de courte durée n'auront plus à s'inquiéter des pages manquantes dans leurs passeports pour tenir compte des timbres d'immigration, a annoncé l'ICA.





L'ICA a également déclaré que la mise en œuvre de l'initiative e-Pass est un élément clé de son évolution vers le dédouanement automatisé.

Singapour a décidé de lancer la voie de voyage vaccinée (VTL) avec le Vietnam à partir du 16 mars, rétablissant les voyages aller-retour sans quarantaine entre les deux pays.





Les visiteurs de courte durée et les titulaires de permis de travail éligibles pour voyager sur le VTL doivent demander un VTP pour entrer à Singapour sous le VTL. Les citoyens de Singapour entièrement vaccinés, les résidents permanents, tous les autres détenteurs de laissez-passer de longue durée et les détenteurs d'une approbation de principe (IPA), et les enfants âgés de 12 ans et moins au cours de l'année civile n'ont pas besoin de demander un VTP pour entrer à Singapour sous le VTL.





Pendant ce temps, les voyageurs vietnamiens devront présenter la preuve d’une vaccination complète ou un certificat de rétablissement de contamination au Covid-19 daté de moins de 90 jours, le résultat négatif d’un test RT-PCR /RT-LAMP réalisé moins de 48h avant leur entrée et souscrire une assurance pour bénéficier d’une indemnité d’au moins de 30.000 dollars singapouriens (22.000 dollars américains) en cas de traitement anti-COVID-19 à Singapour.





Depuis le 8 septembre 2021, Singapour a établi ses VTL avec 30 pays et territoires. -VNA