Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (à gauche), et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la nuit du 19 décembre, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est rentré à Hanoï, terminant avec succès ses visites officielles en République de Corée et en Inde du 12 au 19 décembre. A cette occasion, le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Vu Hai Ha, a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur les résultats de ces visites.



Il s’agissait des premières visites officielles en République de Corée et en Inde du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, dans ses nouvelles fonctions, a rappelé Vu Hai Ha, soulignant les significations importantes de ces tournées car la République de Corée et l’Inde sont des partenaires stratégiques du Vietnam.



Durant sa visite de trois jours en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu un entretien avec son homologue sud-coréen Park Byeong-seug, a-t-il rappelé.



Les deux dirigeants ont convenu de s'efforcer de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et à 150 milliards d'ici 2030, dans le sens d'un équilibre de la balance commerciale… Ils ont également convenu de partager des expériences dans la réponse au COVID-19, l’application des technologies de l’information dans la santé, l’assurance-santé, le tourisme médical, l’hygiène et la sécurité alimentaires, la formation de personnel médical…, a précisé Vu Hai Ha, ajoutant que la partie sud-coréenne avait accepté de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de son « Programme national de transformation numérique d'ici 2025, vision à l'horizon 2030 », ainsi que de projets d’infrastructures de transports importants…



Grâce à cette visite, de nombreux accords de coopération ont été signés, notamment l'Accord sur l'assurance sociale. Il s’agit du premier accord sur l’assurance sociale signé entre le Vietnam et un partenaire étranger, a-t-il affirmé, ajoutant que 27 accords, mémorandums de coopération et contrats avaient été signés lors du Forum d’entreprises Vietnam – République de Corée, pour une valeur totale de près de 10 milliards de dollars.

Forum d’entreprises Vietnam – République de Corée. Photo : VNA





En particulier, dans le contexte où les deux pays célébreront le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2022, ils ont affirmé leur soutien à l'établissement d'un partenariat stratégique intégral l'année prochaine, a-t-il souligné.



Pendant sa visite du 15 au 19 décembre en Inde, Vuong Dinh Hue a eu des séances de travail avec des dirigeants du parlement indien et rencontré le président indien. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de l’énergie, des sciences et technologies, du développement durable, de l’économie verte, de l’adaptation au changement climatique… Elles ont également décidé de maintenir les visites et contacts de tous niveaux, d’organiser des activités significatives en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2022.



L'Inde considère le Vietnam comme un partenaire clé de ses stratégies en Asie du Sud-Est, a souligné Vu Hai Ha, ajoutant que les deux parties avaient affirmé leur volonté de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars.



Un Forum d'affaires Vietnam - Inde a également eu lieu, avec 12 contrats et protocoles d’accords entre entreprises signés, d’une valeur totale de plusieurs milliards de dollars, a rappelé le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.



Pour la réponse au COVID-19, la société Brahat Biotech a décidé de faire don de 200.000 doses de vaccins aux enfants vietnamiens et Optimus Pharma a transféré toute la technologie ainsi qu'une tonne d'ingrédients actifs à la société Mekongphar pour produire le médicament Movinavir…



Ces visites, avec diverses activités couronnées de succès, contribueront à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Vietnam et la République de Corée, le Vietnam et l’Inde, a affirmé Vu Hai Ha.-VNA