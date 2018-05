Cérémonie de signature d’un protocole d'accord entre la province de Bac Lieu (delta du Mékong) et Energy Capital Vietnam sur un projet de centrale au gaz naturel liquéfié (GNL). Photo: VNA

Bac Lieu (VNA) - La province de Bac Lieu, dans le delta du Mékong, a signé le 4 mai avec le joint-venture Energy Capital Vietnam (Etats-Unis) un protocole d'accord concernant un projet de gaz naturel liquéfié (GNL).

Ce projet représente un investissement de plus de 91.000 milliards de dôngs (4 milliards de dollars) provenant d'Energy Capital Vietnam. D’une capacité totale de 3.200 MW, il couvrira une superficie de 100 ha.

Le projet sera réalisé en trois phases. La première sera lancée en 2018 et achevée fin 2021; la centrale aura alors une capacité de 1.000 MW. Les deuxième et troisième phases seront achevées en 2024 et 2027, avec des capacités respectives de 1.000 et 1.200 MW.

D’après le président du Comité populaire de Bac Lieu, Duong Thanh Trung, la construction de cette centrale est conforme à la Stratégie nationale de développement énergétique et aux conditions de sa province.

Le protocole d'accord servira de base pour que les deux parties préparent des documents à soumettre aux organes compétents et au Premier ministre, a ajouté M. Trung.

Bac Lieu, avec ses 56 km de littoral, a de grands potentiels pour développer les projets d'énergies éolienne et solaire.-VNA