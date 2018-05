La délégation du Comité d’État de la bourse du Vietnam et les dirigeants de Shinhan Bank. Photo : NDEL.



Hanoi (VNA) - Shinhan Bank est implanté au Vietnam depuis longtemps et mène diverses activités. Dans l'avenir, cette banque investira davantage pour améliorer ses ressources commerciales au Vietnam et espère recevoir le soutien des agences vietnamiennes.

C’est ce qu’a affirmé Wi Sung-Ho, président et directeur général de Shinhan Bank, lors de sa séance de travail avec la délégation du Comité d’État de la bourse du Vietnam conduite par son chef, Trân Van Dung.

Le directeur général de Shinhan Bank a également indiqué que le marché boursier du Vietnam était très animé. En plus de diriger les opérations dans le pays, il a personnellement investi dans une entreprise vietnamienne en octobre 2017 et six mois plus tard, la valeur du portefeuille augmentait de 30%.

80% des investisseurs sud-coréens ouvrent des comptes chez Shinhan Bank-Vietnam lorsqu'ils choisissent d'y transférer des fonds. La branche vietnamienne de l'entreprise financière sud-coréenne servira donc de pont afin de faciliter la circulation des capitaux d'investissement, a déclaré Wi Sung-Ho.

Pour sa part, le Comité d’État de la bourse du Vietnam représenté Trân Van Dung a apprécié les efforts déployés par le Groupe Shinhan Bank pour étendre ses activités sur le territoire national et son rôle de passerelle entre les deux économies.

Il estime que dans la stratégie « Orientation vers le Sud» de la R. de Corée, le groupe Shinhan Bank est en position de pivot en raison de sa présence dans de nombreux secteurs économiques et de l'ancienneté des liens qu'il entretient avec Hanoï. -NDEL/VNA