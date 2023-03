La Docteure Amandine Dabat (debout), historienne de l'art, a prononcé un discours sur le thème "Ham Nghi, roi exilé, artiste à Alger". Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Une série d'activités culturelles, culinaires, musicales, cinématographiques et de séminaires sur le Vietnam ont eu lieu le 14 mars au théâtre de la ville de Fontainebleau, en France.Organisées par le Comité de Jumelage de Fontainebleau et le Studio Thi Koan sous le patronage de la mairie de Fontainebleau, ces activités ont vu la participation d'un grand nombre de gens venus de Fontainebleau et de ses environs.Le colloque thématique « Les relations France-Vietnam: de la conférence de Fontainebleau en 1946 à la visite historique en 2018 du Premier ministre français Edouard-Philippe au Vietnam », a débuté cette série d'activités.La Docteure Amandine Dabat, historienne de l'art, a prononcé un discours sur le thème "Ham Nghi, roi exilé, artiste à Alger" pour aider le public français à mieux comprendre le côté "artiste" du roi Ham Nghi, un aspect peu connu de ce personnage.Le public a également assisté à des démonstrations d'instruments de musique traditionnelle et de musique folklorique vietnamienne et visionné le documentaire "Il était une fois un pont au Vietnam" (Once upon a bridge in Vietnam) réalisé par le jeune cinéaste François Bibonne.Le représentant de l'ambassade du Vietnam en France a apprécié l'initiative et les efforts pour organiser ces activités à Fontainebleau, - où eut lieu la conférence entre le gouvernement français et le Viêt-minh et le Président Ho Chi Minh fut rendu lors de sa visite en France en 1946, pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e du Partenariat stratégique Vietnam - France.-VNA