Hanoi (VNA) - Au cours des 7 premiers mois de l'année, la forte augmentation du capital nouvellement enregistré des entreprises vietnamiennes à l’étranger est due au fait que cinq grands projets ont obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement.

Le siège social américain de VinFast est situé à Los Angeles. Photo: Vingroup

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, de janvier à juillet 2022, le Vietnam a investi à l'étranger près de 358,76 millions de dollars.Dans lequel, 313,8 millions de dollrs ont été injectés dans 67 projets nouvellement autorisés, soit 2,2 fois plus en rythme annuel. Cette forte augmentation est à mettre au compte de 5 nouveaux grands projets, à savoir ceux de Vines Energy Solution JSC aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas avec plus de 34,68 millions de dollars chacun.De plus, 14 projets ont été ajustés pour un capital additionnel de 44,9 millions de dollars, soit 10,6% du total à la même période de 2021. De nombreux grands projets ont été ajustés pour un capital additionnel: le projet de Vingroup aux États-Unis a augmenté de 300 millions de dollars; Indochina Rubber Investment and Development Ltd au Cambodge, de 76 millions, et Vinfast en Allemagne, de 32 millions de dollars.Pour les entreprises à capitaux publics, les investissements additionnels étaient de 10,75 millions de dollars, représentant 3,1% du total.Les investisseurs vietnamiens se sont intéressées à 12 industries, en tête l’industrie manufacturière avec 10 nouveaux projets cumulant plus de 218,4 millions de dollars, devant la banque, la finance et l’assurance avec près de 35,34 millions d’investissements de plus dans 4 projets. Viennent ensuite l’exploitation minière; la vente en gros et de détail, l'information et la communication…Vingt-trois pays ont reçu des investissements du Vietnam en sept mois, en tête le Laos avec 65,92 millions de dollars, puis Singapour, près de 41,5 millions, devant les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.Les entreprises vietnamiennes ont investi jusqu’au 20 juillet plus de 21,57 milliards d’USD à l’étranger, dans 1.576 projets en activité, dont 139 d'entreprises à capitaux publics qui ont cumulé près de 11,6 milliards de dollars, soit 53,8% du total.- VNA