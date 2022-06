Binh Duong (VNA) – Sept meilleures communautés intelligentes du monde en 2022 seront honorées dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud), ont annoncé à la presse dimanche 19 juin le Comité populaire provincial de Binh Duong et le Comité du Forum des communautés intelligentes (ICF).

Sous le thème "Après la pandémie : comment l’innovation numérique stimule la croissance dans nos communautés", cet événement prévu les 20 et 21 juin est le premier événement international organisé à Binh Duong après le contrôle de la pandémie.

Ces sept communautés ont été sélectionnées parmi les 21 communautés intelligentes en 2022 lors des Prix annuels de la communauté intelligente. En octobre 2022, l’une de ces sept communautés sera nommée Communauté intelligente de l’année lors du Sommet mondial de l’ICF.

La ville de Binh Duong, dans la province de Binh Duong, figurait dans le top des sept meilleures communautés intelligentes en 2021 et est une des 21 communautés intelligentes en 2022

L’ICF rassemble près de 200 villes intelligentes prospères dans le monde. Il étudie et promeut les meilleures pratiques des communautés intelligentes du monde alors qu’elles s’adaptent aux nouvelles demandes et saisissent les opportunités offertes par le haut débit et la technologie numérique.

Il a mené des recherches et évalué des centaines de villes à travers le monde pour sélectionner le Top 21 (Smart 21) de 2022 avec une stratégie de développement de ville intelligente basée sur six critères de l’ICF, notamment : la connectivité haut débit, la main-d’œuvre du savoir, l’innovation, l’égalité numérique, la durabilité et le plaidoyer.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Binh Duong a mis en œuvre son projet de ville intelligente depuis 2016 et a toujours adhéré au concept de transformation économique vers l’innovation et la digitalisation.

Un écosystème numérique et d’innovation est fortement développé à Binh Duong, comme un centre d’opérations intelligent, le campus de l’Université internationale de l’Est (EIU) avec l’incubateur d’entreprises Becamex, le Fablab, un centre de fabrication de pointe et le Centre de commerce mondial, contribuant à améliorer la vie de la communauté locale.

Avec ses bonnes stratégies et ses étapes de développement régulières, Binh Duong a été nommé dans le Top 21 quatre fois de suite, et parmi le Top 7 pour la première fois en 2021 aux côtés des villes du Canada, du Brésil et d’Australie.

Louis Zacharilla, co-fondateur de l’ICF, a déclaré que cet événement sera une opportunité pour les communautés du monde entier de construire une communauté intelligente et une vie meilleure, ajoutant que Binh Duong apprend toujours et recherche des orientations de développement afin de créer des progrès pour la communauté. – VNA