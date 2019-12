Hai Phong (VNA) – Sept provinces et villes du Nord du Vietnam ont discuté des mécanismes pour former la Région économique clé du Nord du pays lors du premier forum du genre tenu le 20 décembre à Hai Phong.

Vue du forum des Région économique clé du Nord, le 20 décembre à Hai Phong. Photo: VNA

L’événement a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), le journal Business Forum et le Département du plan et de l’investissement de la ville de Hai Phong.

S’étendant sur plus de 15.000 km², la Région économique clé du Nord comprend sept provinces et villes, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Vinh Phuc et Bac Ninh.

En tant que trois piliers de la Région économique clé du Nord, Hanoi, Quang Ninh et Hai Phong ont trois aéroports et 44 parcs industriels qui abritent de nombreuses industries clés telles que le ciment, l’automobile et l’électricité.

La Région économique clé du Nord a contribué pour près de 32% du PIB et 31% du budget national, a déclaré Nguyen Hong Long, chef adjoint du Comité de pilotage de l’innovation et du développement des entreprises.

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait déclaré que, tout en maintenant le rôle d’un centre politique, économique, culturel et scientifique pour le Vietnam, la Région économique clé du Nord devrait devenir un autre hub économique avec des percées qui aident à restructurer l’économie et à stimuler la croissance.



Le PM avait exhorté la Région économique clé du Nord à devenir un hub des industries de transformation et de fabrication, de l’agriculture hi-tech, de la technologie de l’information, du tourisme et d’autres services et plus tard un centre commercial de la région et du monde.



Plus récemment, la ville de Hai Phong a convenu d’un projet d’investissement avec le complexe de fabrication et de commerce VinFast dans les communes de Van Phong et Nghia Lo, district de Cat Hai.



Nguyen Van Thanh, vice-président du Comité populaire de Hai Phong, a déclaré que des groupes privés tels que Vingroup, Sungroup, Geleximco, FLC ont jusqu’à présent investi 200 billions de dongs (8,6 milliards de dollars) dans la ville.



À l’instar de Hai Phong, la province de Hai Duong a reçu un projet d’investissement pour une usine de montage et de fabrication automobile de Ford Vietnam Co., Ltd.



La province de Hung Yen a également reçu d’énormes entrées de capitaux des sociétés immobilières telles que Vingroup, T&T Group et Hoa Phat.



À Quang Ninh, Sungroup a construit et exploité le premier aéroport privé du Vietnam, l’aéroport international de Van Don, avec un investissement total de 7,4 billions de dongs.



Nguyen Hong Long a indiqué que la Région économique clé du Nord dépend encore principalement du secteur des investissements directs étrangers, ses localités connaissent un niveau de développement inégal.



Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, la croissance de l’industrie des services, qui est le moteur du développement de la Région économique clé du Nord, n’est pas durable.



Elle a progressé de 9,05% en 2016, mais de 7,54% seulement l’année dernière. La croissance des exportations en 2018 n’a augmenté que de 20% contre 31,2% en 2017.



Le forum vise à recevoir des analyses et recommandations politiques de la part des experts, d’organisations d’investissement et de la communauté des entreprises afin d’élaborer des solutions pour renforcer les ressources d’investissement pour la Région économique clé du Nord. - VNA