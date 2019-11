Busan (VNA) – La République de Corée et cinq États membres de l’ASEAN ont signé lundi 25 novembre à Busan un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération au développement en marge du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord ASEAN-République de Corée sur le renforcement de la coopération au développement. Photo : VNA

En vertu du protocole d’accord, la République de Corée, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam renforceront les échanges et les initiatives dans des domaines potentiels tels que l’enseignement supérieur, la ville intelligente et les transports.La signature de ce document marque un jalon important dans le partenariat entre la République de Corée et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné à cette occasion la forte croissance et les réalisations remarquables du partenariat de 30 ans entre la République de Corée et les pays membres de l’ASEAN.Il a déclaré que la République de Corée est devenue un partenaire clé fiable du bloc régional grâce aux soutiens et aides diverses et efficaces dans les cadres bilatéraux et multilatéraux."La coopération au développement est vraiment un point brillant, en contribuant à renforcer les liens entre la République de Corée et l’ASEAN et à soutenir le développement rapide et durable des pays membres de l’ASEAN, en particulier le groupe des pays de l’ASEAN-6, réduisant ainsi l’écart entre eux et les pays avancés du monde", a-t-il souligné.La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a indiqué que la République de Corée a accordé 25% de ses aides publiques au développement (APD) à l’Asie du Sud-Est et que le gouvernement sud-coréen s’efforce de concrétiser l’engagement du président Moon Jae-in à plus que doubler les APD pour les pays membres de l’ASEAN avant 2022 dans le cadre de la nouvelle politique Sud. – VNA