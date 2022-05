Drayton Court Hotel à Londres, où Nguyen Tat Thanh séjournait et travaillait comme assistant de cuisine. Photo:VNA

Londres (VNA) - Au cours de ses 30 ans de pérégrinations à la recherche du chemin vers le salut national du Vietnam, le Président Ho Chi Minh a passé quatre ans au Royaume-Uni, de 1913 à 1917.

Une plaque bleue emblématique avec le nom de Ho Chi Minh à l'extérieur de la New Zealand House à Londres où il travailla au sous-sol. Photo: VNA

Selon l'historien John Callow, ancien directeur du Centre d'archives de la Marx Library à Londres, le Président Ho Chi Minh est venu à Londres pour apprendre la langue anglaise et étudier le capitalisme. C'est à cette époque à Londres qu'il a lu pour la première fois des œuvres des philosophes allemands Karl Marx et Friendrich Engels, l'aidant ainsi à façonner sa pensée politique et à trouver le moyen de libérer sa nation après, pour établir la République démocratique du Vietnam, qui est aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

Site historique du Président Ho Chi Minh dans la province d'Udon Thani. Photo: VNA

En Thaïlande, les Vietnamiens d’Udon Thani sont très fiers de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans cette province, où de nombreux objets et images sur le grand leader vietnamien et son séjour dans cette localité en juillet 1928 sont préservés.

Selon Nguyen Thi Xuan Oanh, membre du Comité de gestion de cette zone, presque toutes les familles vietnamiennes en Thaïlande ont une photo de l’Oncle Ho chez elles et les jeunes d’origine vietnamienne ressentent toujours de la vénération pour le grand leader.

Le concours "Belle langue vietnamienne" voit la participation de 25 étudiants vietnamiens. Photo: VNA

À l'occasion du 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), le 15 mai, à la Maison d'amitié des peuples du Tatarstan, dans la capitale Kazan du Tatarstan, une des républiques de la Fédération de Russie, un concours intitulé "Belle langue vietnamienne" a été organisé pour les étudiants vietnamiens.-VNA