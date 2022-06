Bateaux de pêche de la province de Quang Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et la Télévision de l’Assemblée nationale vietnamienne ont organisé le 18 juin un séminaire intitulé "Vietnam - pays vu de la mer".



L’événement avait pour objet de marquer le 40e anniversaire de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et le 10e anniversaire de la Loi maritime du Vietnam.



Les participants ont tous souligné l’importance de la CNUDM. Selon l’ambassadeur Nguyen Hong Thao, membre de la Commission du Droit international des Nations Unies pour le mandat 2023-2027, la Convention a jeté les bases pour établir un nouvel ordre international en mer et équilibrer les intérêts de toutes les nations développées et en développement.



L'ambassadeur Dang Dinh Quy, ancien chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que la Convention joue un rôle de plus en plus important pour le maintien de la paix et de la sécurité en mer, pour une exploitation durable de la mer, au profit de chaque pays et au profit de tous.



S'agissant de la Loi maritime du Vietnam (approbation en 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013), les spécialistes ont souligné qu’elle avait été élaborée sur la base de la CNUDM et du droit international. Selon eux, il s'agit d'une étape importante dans le développement du système juridique vietnamien en général, ainsi que dans le processus d'élaboration et de perfectionnement des réglementations juridiques liées à la mer et aux îles en particulier.



Les participants ont présenté des propositions pour que le Vietnam promeuve les valeurs de la CNUDM et de sa Loi maritime. Ils ont souligné l’importance du développement de l’économie maritime, de la protection de l’environnement marin, de l’application des technologies de la 4e révolution industrielle dans la gestion et le développement de l’économie maritime, la défense de la souveraineté maritime nationale… -VNA