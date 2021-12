Des délégués vietnamiens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 16 décembre, le 8e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) a eu lieu par visioconférence.



Cet événement était placé sous le thème “Nouvelles questions théoriques et pratiques dans les documents du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos”.



La délégation vietnamienne était conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.



La délégation lao était dirigée par Khamphanh Pheuyavong, secrétaire du Comité central, président du Conseil théorique central, président de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL.



Selon Nguyen Xuan Thang, le séminaire visait à partager des expériences, à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le PCV et le PPRL, entre les deux Etats et les deux peuples.



Lors du séminaire, les deux parties ont discuté de nouvelles questions théoriques et pratiques des documents des deux Partis sur l’édification et la rectification du Parti et du système politique, sur le développement d’une économie de marché à orientation socialiste, le développement socio-culturel et humain, la défense, la sécurité, la diplomatie et d’autres sujets d’intérêt commun.



Les Conseils théoriques centraux du PCV et du PPRL ont signé un accord de coopération pour la période 2022-2026. -VNA