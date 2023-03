Photo: VNA



Jusqu'à présent, 12 des 13 localités de la région se sont inscrites au projet, avec pour objectif d'avoir 719.000 ha de riz de haute qualité d'ici 2025 et plus d'un million d'ha d'ici 2030. Can Tho (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé le 17 mars un séminaire dans la ville de Can Tho (Sud) pour recueillir des avis sur le projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité en association avec la croissance verte dans le delta du Mékong Jusqu'à présent, 12 des 13 localités de la région se sont inscrites au projet, avec pour objectif d'avoir 719.000 ha de riz de haute qualité d'ici 2025 et plus d'un million d'ha d'ici 2030.

La province d'An Giang possède la plus grande superficie enregistrée pour la culture du riz de haute qualité, avec 150.000 ha d'ici 2025 et 200.000 ha d'ici 2030.



S'exprimant au séminaire, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, a déclaré que son ministère s'était coordonné avec la Banque mondiale et d’autres organes concernées pour achever et soumettre le projet au Premier ministre pour approbation.



Guo Li, économiste principal de la Banque mondiale, a déclaré que grâce au projet, les revenus des agriculteurs devraient augmenter d'environ 20 % à mesure que les coûts de production diminuent et la productivité et la qualité s'améliorent. Des efforts seront déployés pour atténuer la pollution de l'environnement et restaurer l'écosystème rural.



Au séminaire, les délégués ont discuté de l'élaboration de critères spécifiques pour chaque zone d'agriculture intensive, de la formation sur le marché du carbone et de la certification, de l'élaboration de cadres juridiques liés à l'émission de crédits à faible émission de carbone et du financement d'infrastructures telles que les routes, l'électricité, les remblais, les voies navigables intérieures, les stations d'irrigation et de pompage. -VNA