Panorama du séminaire. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Environ 180 entreprises et investisseurs japonais ont participé le 1er avril à Tokyo à un séminaire sur le marché vietnamien de l’immobilier.



Ce séminaire a été organisé par les sociétés par actions Vinhomes et VietnamGroove.



La conseillère Tran Thi Thu Thin de l’ambassade du Vietnam au Japon a estimé que l’événement serait une bonne occasion pour les entreprises et les investisseurs japonais de mieux comprendre le climat d'investissement au Vietnam et les opportunités de coopération avec Vinhomes.



Pour sa part, Nguyen Duc Quang, vice-directeur général de Vinhomes, a indiqué qu’au quatrième trimestre 2022, sa société était devenue le premier promoteur immobilier au Vietnam avec 27% de parts de marché. Il a également souligné l’ambition de Vinhomes de continuer à développer des zones urbaines de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares qui seront des modèles exemplaires dans cette ère promouvant le développement vert et intelligent.



Lors du séminaire, les investisseurs japonais ont déclaré apprécier les potentiels du marché vietnamien de l’immobilier, vu la croissance économique élevée du pays et sa structure démographique favorable. Selon eux, dans les temps à venir, de nombreuses entreprises japonaises viendront investir au Vietnam. -VNA