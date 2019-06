Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Santé, en coopération avec la Banque asiatique de développement (BAD), a organisé le 17 juin à Ho Chi Minh-Ville un séminaire national sur l’accélération de la mise en œuvre du dossier médical électronique dans les établissements de santé du pays.

S’exprimant à ce séminaire, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a estimé que la 4e Révolution industrielle touche de plus en plus profondément les activités socio-économiques, santé inclue. Selon lui, pour accomplir l’objectif de gérer les données de santé de plus de 90% de la population d'ici 2025, le ministère de la Santé accélère l’application du dossier médical électronique.

Le ministère de la Santé a adopté en 2017 un projet d'application des technologies de l'information dans les stations médicales des communes et des quartiers pour la période 2018-2020. Ensuite, il a confié au Département des technologies de l’information la mission d'élaborer un logiciel pour l’application du dossier médical électronique, en vue d'une mise en oeuvre à l'échelle nationale en juillet 2019.

En avril dernier, l'application à titre expérimental de ce dossier a été déployée avec succès dans les provinces de Ba Ria-Vung Tau (Sud) et Nghe An (Centre). A ce jour, 31 villes et provinces du ressort central ont mis en œuvre le dossier médical électronique.-VNA