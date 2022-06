Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a un grand potentiel pour l'énergie éolienne offshore, avec une puissance totale estimée à 160 GW.



C’est ce qu’ont indiqué de nombreux experts et entreprises lors d’un séminaire organisé le 2 juin par l’ambassade du Danemark et l’Autorité d’électricité et d’énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Portant sur le thème « Influences de l'évolution des prix de l'éolien offshore dans le monde sur le Vietnam », ce séminaire a permis d’analyser plusieurs défis imposés actuellement au développement de l’éolien offshore au Vietnam.



Selon Nguyen Manh Cuong, représentant du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les énergies renouvelables dont l’éolien auront un rôle important.



Le projet de Planification d’électricité VIII fixe l’objectif de développer 7 GW d'énergie éolienne offshore d’ici 2030.



Selon Stuart Livesay, directeur général du projet d’éolien offshore de La Gan, les projets d’éolien offshore comprend des étapes très compliquées et nécessitent des capitaux importants. Et tous ces travaux doivent être réalisés avant 2030 selon l’objectif fixé, sans mentionner les études géotechniques et environnementales nécessaires.



Aussi le Vietnam doit-il bientôt disposer de plans pertinents et d'instructions détaillées pour les entreprises dans ce secteur, a indiqué Stuart Livesay.-VNA