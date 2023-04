Singapour (VNA) – Un séminaire intitulé " Vietnam - Singapour : logistique, commerce et connectivité" a eu lieu le 5 avril à Singapour, en vue de présenter les opportunités de coopération dans la logistique entre les deux pays.Organisé par le Département de l’import-export du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’Office du Commerce du Vietnam à Singapour, la Chambre d’industrie et de commerce chinoise de Singapour (SCCCI) et l’Association logistique de Singapour (SLA), l’événement s’inscrivait dans le cadre de la visite d’une délégation du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce à Singapour L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a estimé que ce séminaire reflétait la demande des entreprises vietnamiennes et singapouriennes de nouer des liens, en particulier dans les domaines de la logistique, du commerce et des services.Kho Choon Keng, président de la SCCCI, s’est réjoui du redressement rapide du Vietnam après l’épidémie de COVID-19 avec une croissance du PIB prévue pour 2023 de 6,0%.Selon lui, le Vietnam continue d’être une destination préférée de nombreuses entreprises singapouriennes. Avec une forte croissance économique, ainsi qu’une main-d’œuvre jeune, abondante et bien formée, le Vietnam attire de plus en plus d’investisseurs étrangers.