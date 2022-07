Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc, chef du Comité de direction de l’élaboration du Projet sur le résultat de la mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans le nouveau contexte, a présidé le "Séminaire scientifique théorique - pratique sur la défense nationale dans le nouveau contexte ».

C'est l'occasion d'échanger ; de fournir des arguments scientifiques précieux pour servir la décision des lignes et des politiques du Parti et de l'État afin de protéger fermement la Patrie socialiste vietnamienne dans la nouvelle situation. Le Comité d’organisation a reçu plus de 50 interventions avec des contenus variés.



S'exprimant lors du séminaire, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat avait une position et un rôle particulièrement importants, démontrant une pensée novatrice et un leadership du Parti pour la tâche de défendre la Patrie dans le nouveau contexte ; et définissait clairement les objectifs, les points de vue, les orientations, les tâches et les solutions pour protéger la Patrie.

Il a affirmé que les réalisations fondamentales primordiales étaient le maintien de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et de l'orientation socialiste ; le maintien de la direction du Parti et du rôle de gestion de l’Etat ; la garantie d’un environnement de paix et de stabilité pour le développement ; l’amélioration de la position et du prestige du Vietnam dans la scène internationale.

Nguyen Xuan Phuc a souligné que la force pour défendre la Patrie était la force du bloc de grande union nationale ; la synergie du pays dans la politique et l'économie, la culture, la défense nationale, la sécurité, les relations extérieures ; la force du système politique et du peuple sous la direction du Parti et de la gestion de l'État ; le renforcement des forces, dont les forces armées sont le noyau.

Le président a suggéré qu'après le séminaire, l'équipe éditoriale résume et sélectionne pour inclure dans le projet les questions centrales soulevées. Notamment, le président a demandé aux agences de presse de continuer à diffuser largement le Projet. -VNA