La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Mary Tarnowka. Photo : Baotainguyenmoitruong.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une trentaine d’investisseurs vietnamiens ont participé à un séminaire ayant pour thème « Investissement vers les États-Unis », qui s'est tenu le 3 mai, à Hô Chi Minh-Ville, dans le but de sélectionner des représentants typiques pour la conférence d’investissement Select USA organisée du 20 au 22 juin prochain à Washington, D.C.



« Investissement vers les États-Unis » s’est déroulé sous l’auspice du Consulat général des États-Unis et de la Chambre américaine de Commerce à Hô Chi Minh-Ville, visant à présenter les opportunités d’investissement aux États-Unis. À cette occasion, les experts de Baker & McKenzie ont partagé avec les investisseurs vietnamiens les exigences juridiques et les politiques liées aux devises. L’un des avantages de l’investissement vers les États-Unis est la diversité des possibilités dans les 52 États et territoires américains.



Le Vietnam est prêt à devenir une importante source d’investissement pour les États-Unis. Notamment, les représentants de trois États américains, Iowa, Idaho et Pennsylvanie, se sont déclarés convaincus qu’il s’agissait d’une bonne opportunité pour chercher de nouvelles perspectives de coopération avec les investisseurs vietnamiens.



L’édition précédente de la conférence d’investissement SelectUSA, organisé par le secrétaire du Département américain du Commerce (DOC), Wilbur Ross, avait réunit plus de 3 000 participants, de 1 200 investisseurs venus de 64 pays, et de quelque 600 développeurs économiques de 52 états et territoires américains.



Regroupant 28 délégués, le Vietnam est la 12e plus grande délégation à cette conférence et la plus grande délégation de l’Asie du Sud-Est. -NDEL/VNA