Conférence scientifique internationale sur « Le manifeste du parti communiste » à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh a organisé lundi 26 février à Hanoï une conférence scientifique internationale sur le Manifeste du parti communiste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels, ce à l’occasion du 170e anniversaire de la publication de cette œuvre.

Cet évènement a été honoré par la présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du comité central et chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), du docteur Dmitry Georgievich Novikov, premier vice-président de la Commission des Affaires internationales de la Douma d'Etat russe et vice-président du Parti communiste de la fédération de Russie (KPRF), du docteur Thongsalit Mangnomek, membre du comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et directeur de l'Académie nationale de la politique et de l'administration du Laos.

Vo Van Thuong a rappelé le contexte de la naissance du « Manifeste du parti communiste », ses valeurs théoriques et pratiques sociales pour le mouvement communiste et syndical international ainsi que pour le développement du monde et la promotion du progrès de l’humanité.

« La publication du « Manifeste du parti communiste » a constitué un tournant décisif dans l'histoire du mouvement communiste et syndical international et dans la formation de base du marxisme. » a-t-il affirmé.

Il a également mis en relief les réalisations obtenues ces 88 dernières années par le PCV depuis sa fondation sous la lumière du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, en soulignant son application de façon créative de ces courants de pensée.

Lors de la conférence, le docteur Thongsalit Mangnomek a présenté son étude sur les influences du « Manifeste du parti communiste » sur l’œuvre révolutionnaire du Laos.

A cette occasion, le docteur Dmitry Georgievich Novikov a remis à Vo Van Thuong et Thongsalit Mangnomek ​une médaille en mémoire du 100e anniversaire de la Révolution d'Octobre russe.

Le Manifeste du parti communiste a été publié pour la première fois en 1848 à Londres, au Royaume-Uni. -VNA