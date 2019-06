Photo : VNA

Berlin (VNA) – L’Ambassade du Vietnam en Allemagne, le comité de gestion du projet AiF et le ministère allemand de l’Economie et des Energies (BMWi) ont organisé, le 12 juin en Allemagne, un séminaire sur le programme d’innovation et de créativité réservé aux PME et organisations d’études de l’Allemagne et du Vietnam (Programme ZIM).

Lors de ce séminaire, le conseiller Dang Chung Thuy a espéré que ce séminaire permettrait aux PME des deux pays d'avoir plus opportunités pour échanger et resserrer leur coopération. Selon le conseiller Tran Dong, il fait partie d’une série de trois séminaires présentant le programme ZIM organisé par le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies.

Ce séminaire vise à présenter et donner des directions sur le processus d’approbation, le mécanisme financier ainsi que des modalités d’assistance dans la connexion des scientifiques et des entreprises des deux pays.

Lors de la visite au Vietnam en mars dernier du ministre du BMWi, Peter Altmeier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la partie allemande de soutenir le Vietnam dans le développement de ses PME, des secteurs des technologies numériques, des start-up et de l’innovation. Le programme ZIM est réalisé dans le cadre du protocole d’accord sur la coopération scientifique, technologique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le BMWi signé en décembre 2012.

Partageant à ce séminaire, Felix Richter, représentant du comité de gestion du projet AiF, a informé qu’à côté du Vietnam, le programme ZIM a coopéré avec 25 pays dans le monde. Il a espéré que cette fois-ci, ce programme élargirait les domaines de financement pour attirer plus des PME à participer afin de promouvoir la coopération entre les deux pays.

Enfin, les délégués ont écouté la présentation par des représentants d'entreprises allemandes des projets de coopération avec le Vietnam et échangé sur des questions liés au programme ZIM dont les mécanismes d’assistance et la recherche de partenaires de confiance au Vietnam et en Allemagne. -VNA