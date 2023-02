Le Programme culturel du Vietnam a été rédigé par le secrétaire général Truong Chinh en 1943. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Semaine du film pour célébrer le "80e anniversaire du Programme culturel du Vietnam" se déroulera du 25 février au 3 mars dans l’ensemble du pays, a annoncé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La semaine du film sera placée sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec les Services de la Culture, des Sports et du Tourisme des villes et provinces du ressort central et le Centre national du Cinéma.



Ainsi, 10 films seront projetés lors de cette semaine du film : 4 longs métrages, 4 documentaires et 2 films d'animation. Les films portent sur le Président Ho Chi Minh, l’homme et la nature du Vietnam.



Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet événement est une célébration nationale, en particulier pour les personnes travaillant dans le domaine de la culture, et les intellectuels, les écrivains, les artistes… de tout le pays, contribuant à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes et la force des Vietnamiens. - VNA