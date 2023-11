Affiche de bienvenue à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 à San Francisco, aux États-Unis. Photo : AFP/VNA

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son épouse quittent Hanoï le 14 novembre pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et à des activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Durant la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 tenue du 14 au 17 novembre à San Francisco, aux États-Unis, le président Vo Van Thuong participera à des débats sur des questions importantes pour les économies mondiale et régionale, ainsi que les orientations de coopération en matière de commerce et d'investissement, de sciences et technologies, d'innovation et de nombreux autres domaines.Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang, l'adhésion à l'APEC en 1998 fut une décision stratégique dans l'intégration économique internationale du Vietnam, jetant une base pour son intégration mondiale et contribuant à son développement ainsi qu'à celui de la région.S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Washington (États-Unis), Matt Murray, haut fonctionnaire du Département d'État américain, a déclaré que le Vietnam était un partenaire important pour les États-Unis au sein de l'APEC, vu ses contributions à tous les efforts et processus de travail tout au long de l’année de l’ APEC Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, sur le thème « Creating a Resilient and Sustainable Future for All » (Créer un avenir résilient et durable pour tous), l'APEC 2023 se concentre sur trois priorités, que sont : Connectivité – construire une région résiliente et connectée qui favorise une prospérité économique inclusive ; Innovation – promouvoir un environnement innovant pour un avenir durable ; Inclusivité – renforcer un avenir équitable et inclusif pour tous.La participation du président vietnamien Vo Van Thuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et à des activités bilatérales aux États-Unis constitue une opportunité pour le Vietnam de promouvoir la coopération économique dans la région, ainsi que la coopération bilatérale avec des économies de premier rang du monde pour le développement durable et la prospérité.L'APEC est un mécanisme de coopération et de lien économiques de premier rang en Asie-Pacifique. La Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 se déroule dans le contexte d’évolutions profondes de la situation économique mondiale et des liens économiques internationaux et régionaux. Il est donc nécessaire aux membres de l’APEC de renforcer le dialogue et la coopération, afin de transformer les défis en opportunités de reprise et de développement durable.Actuellement, l'APEC compte 21 économies membres, dont de principales économies mondiales (États-Unis, Chine, Japon...), neuf membres du G20 et plusieurs économies émergentes.-VNA