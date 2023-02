Des membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam à Antakya. Photo: VNA

Hatay (VNA) – Des équipes de de secourisme d’Australie, du Mexique, d’Italie et de Turquie soutenant la Turquie ont hautement apprécié les opérations de leurs homologues de l'Armée populaire du Vietnam dans l'effort qui a suivi le tremblement de terre dévastateur.

Greg Rankin, représentant de la force de recherche et de sauvetage australienne et commandant du 10e centre de coordination de sauvetage, a hautement apprécié la présence et le soutien de l'Armée populaire du Vietnam en Turquie ces derniers jours.

Il a salué le fait que des pays, dont le Vietnam, aient envoyé des forces pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage en Turquie comme une "aide précieuse". Avec l'aide de l'équipe vietnamienne, les travaux de recherche et de sauvetage se poursuivront, a-t-il dit, espérant que l'effort apportera des résultats.

Évaluant la coordination avec la mission vietnamienne le 17 février, le représentant de la force de sauvetage mexicaine a été très impressionné par les efforts et les activités de la mission de sauvetage et de secours de l'Armée populaire du Vietnam.

Il a affirmé l'importance de la coopération entre les équipes vietnamiennes, mexicaines et le gouvernement et le peuple turcs. I espère que les deux parties pourront travailler en étroite collaboration dans divers domaines, non seulement dans le domaine de la recherche et du sauvetage, mais également dans les domaines économique et humanitaire.

De son côté, le représentant de la mission italienne et commandant du 5e centre de coordination de sauvetage à Hatay, a déclaré que l'équipe de recherche et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam s'était assurée que le travail de sauvetage se déroulait comme prévu et que cette coopération avait été fructueuse dans la recherche de victimes.

Le colonel de l'armée turque Mustafa Ates a remercié la délégation vietnamienne pour ses meilleurs efforts dans le processus de sauvetage et de secours, ainsi que pour son soutien constant à la Turquiem estimant que la plus grande leçon de la catastrophe est la solidarité des pays.

Des habitants turcs remercient des policiers vietnamiens. Photo: VNA

Le 16 février, la mission du ministère de la Sécurité publique conduite par colonel Nguyên Minh Khuong, chef adjoint du Département de la police de prévention des incendies et de sauvetage, a reundu visite aux familles de certains Vietnamiens dans les zones proches de la ville d'Adiyaman durement touchée par le tremblement survenu le 6 février.

Le colonel Nguyên Minh Khuong a transmis les condoléances du peuple vietnamien pour les pertes et les difficultés du peuple turc, y compris les familles vietnamiennes.

Photo: VNA

Il a espéré que les Vietnamiens en Turquie surmonteront bientôt les difficultés actuelles, continueront à promouvoir les bonnes traditions du peuple vietnamien et seront un pont pour contribuer à construire de bonnes relations entre les deux pays.

Selon un bilan encore provisoire, le séisme du 6 février a fait plus de 42.000 morts en Turquie et en Syrie.-VNA