Panorama de la conférence. Photo : internet

Gia Lai (VNA) – Le Comité de la sécurité routière de la province de Gia Lai et la Fondation asiatique pour la prévention des blessures (AIP) ont organisé le 19 juin une conférence pour dresser le premier bilan du projet « Réduire la vitesse-Ecole de sécurité ».

Ce projet vise à prévenir et réduire les cas de mortalité et de blessure(s) dans les écoles et leurs alentours à travers la réfection des infrastructures routières, l’éducation à la sécurité routière aux élèves du primaire et l’instauration d’un code de conduite dans la circulation.

Il s’agit de la première fois que le projet est mis en œuvre au Vietnam. C’est la ville de Pleiku dans la province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre, qui a été choisie comme la première localité à le mettre en oeuvre à titre expérimental pendant deux ans.

Après un an, ce projet a abouti à des résultats positifs, avec l’amélioration de la conscience des élèves, des parents et des habitants aux alentours des écoles sur le respect de la sécurité routière.

Les accidents de la route constituent une question impérieuse au niveau mondial. Chaque année, ils font 1,3 million de morts et 50 millions de blessés. Au Vietnam, les accidents de la route ont continuellement diminué en nombre de cas, de morts et de blessés. Toutefois, la situation demeure grave. Selon un rapport du Centre d’études sur la circulation Viet Duc, environ 20 sur 100.000 enfants sont morts dus aux accidents de la route.

Devant cette situation, le Comité national de la sécurité de la circulation a lancé de nombreuses activités pour sensibiliser les gens à la sécurité des enfants, avec la participation de plusieurs organisations vietnamiennes et étrangères.-VNA