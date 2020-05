Hanoi (VNA) – Le complexe sportif national de My Dinh sera remis en état vers la fin octobre pour accueillir les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) en 2021. Le financement de la rénovation, estimé à environ 150 milliards de dôngs, sera tiré du budget réservé à la préparation des SEA Games.

Le complexe sportif national de My Dinh vient de réparer ses pistes d’athlétisme avec un coût estimé à 40 milliards de dôngs. Son directeur par intérim, Nguyên Viêt Tiên, a informé que la deuxième phase du projet de rénovation de la piste d’athlétisme du stade a été terminée. L'établissement chargé des travaux de rénovation a invité des experts de l’Association internationale des fédérations d'athlétisme (AIFA) à inspecter, mesurer et certifier que la piste soit éligible pour l'organisation de compétitions internationales.La direction du complexe a également envoyé les documents au Département d'expertise de la qualité relevant du ministère de la Construction pour "procéder à la réception des travaux".Depuis 2012, aucune compétition nationale et internationale d’athlétisme n’est organisée au complexe sportif à cause de la mauvaise qualité des pistes. Comme My Dinh est un stade moderne, doté des plus grandes pistes du pays, les athlètes ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de revoir ces pistes praticables afin que l’équipe d’athlétisme nationale puisse s’entraîner dans le stade.Duong Duc Thuy, chef du Département d'athlétisme (relevant du Département général de l’éducation physique et des sports), et Nguyên Manh Hùng, secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’athlétisme, ont déclaré que le championnat national d’athlétisme 2020 serait organisé à My Dinh. D’ici octobre, le stade sera rénové afin d’accueillir les SEA Games. Le championnat national d’athlétisme se tiendra plus tôt pour que les sportifs puissent profiter des nouvelles pistes.

Le championnat national d’athlétisme se tiendra plus tôt pour que les sportifs puissent profiter des nouvelles pistes. Photo : VNA

Précisément, le championnat national d’athlétisme avait été programmé pour le mois de novembre. Cependant, afin de rénover le stade à temps, il pourra être déplacé plus tôt, vers septembre ou début octobre. Si non, le tournoi se tiendra à Hô Chi Minh-Ville.En temps normal, le championnat d’athlétisme ne dure qu’entre sept et dix jours, a déclaré le directeur par intérim du complexe national, Nguyên Viêt Tiên. Ainsi, les travaux de réparation du complexe sportif pourront être retardés d’une à deux semaines pour que le championnat puisse avoir lieu. Actuellement, les pistes du stade de My Dinh sont en très bonnes conditions, il est donc très pratique pour les athlètes d’y concourir.Rénovation de la surface gazonnéeLes 31es Jeux sportifs régionaux se tiendront au Vietnam. La capitale Hanoi et le stade de My Dinh ont été choisis comme l’endroit principal de l’événement, le lieu de rendez-vous des sportifs lors de la cérémonie d’ouverture, des compétitions d’athlétisme ainsi que de football.Selon le projet d’accueil des 31es Jeux sportifs régionaux, le stade de My Dinh sera rénové avec un coût estimé à environ 150 milliards de dongs provenant du budget réservé à la préparation des 31es SEA Games du gouvernement.Le stade a répertorié au préalable les éléments dégradés qui doivent être réparés pour les 31es SEA Games. Le premier élément est la surface gazonnée du stade. Étant donné que cet élément a été rénové pour la dernière fois en 2012, il doit être remplacé cette année.Le stade manque également d’un élément important à savoir une piste d’athlétisme supplémentaire, zone réservée aux lanceurs de disque où les athlètes peuvent s’entraîner et entamer leur compétition. Il s’agit d’une exigence qui est incluse dans le règlement de l’AIFA.Mais actuellement, le complexe sportif national de My Dinh ne dispose pas encore de ce terrain supplémentaire. Le Département général de l’éducation physique et des sports envisage de profiter de la cour d’athlétisme du Centre d’entraînement et de compétition sportive de Hanoï qui se trouve près du stade de My Dinh comme lieu d’entraînement et de départ pour les athlètes.Les travaux de réfection du gazon et la réhabilitation de l'ensemble du stade auront lieu de la fin de 2020 à 2021. Cela affectera certainement le plan de compétition des sélections nationales de football. Plus précisément, les matchs internationaux à domicile des équipes vietnamiennes qui sont programmés pendant cette période n’auront pas lieu sur le stade de My Dinh. La Fédération de football vietnamienne devra donc trouver un remplaçant. – CVN/VNA