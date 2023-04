Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon une décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du 17 avril, la délégation sportive vietnamienne participant aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) comprend 1.003 membres.



C'est le plus grand nombre de membres jamais enregistré d’une délégation sportive vietnamienne à un événement à l'étranger.



La délégation vietnamienne aux SEA Games 32 est dirigée par Dang Ha Viet, directeur général de l’Administration des sports du Vietnam. Elle comprend, entre autres, plus de 700 sportifs et 190 entraîneurs.

Les sportifs vietnamiens concourront dans 31 disciplines aux SEA Games 32.



Le Vietnam vise à remporter de 90 à 120 médailles d'or à cet événement sportif régional pour figurer dans le top 3 du classement final.



Les SEA Games 32 auront lieu du 5 au 17 mai au Cambodge. -VNA