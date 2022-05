Hanoi (VNA) – L’équipe féminine vietnamienne de seni (combat de style artistique) a remporté mercredi 11 mai la première médaille d’or en pencak silat aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

L’équipe féminine vietnamienne de seni (artistique) en haut du podium. Pencak silat est un art martial d’Asie de Sud-Est qui incarne des techniques de combat diverses, des éléments de danse et la férocité du combat. Suivant les écoles, on met l’accent sur un ou plusieurs de ses aspects : Seni (aspect artistique), Senjata (armes traditionnelles), Bela Diri (défense personnelle), Olah Raga (aspect sportif ), Ilmu Batin (aspect spirituel), Senam (exercices de conditionnement).

Photo : VNA



Vuong Thi Binh, Nguyên Thi Thu Hà et Nguyên Thi Huyên ont gagné 9,996 points pour vaincre leurs adversaires brunéiennes.Nguyên Thi Thu Hà et Nguyên Thi Huyên ont également décroché une médaille d’argent dans le double féminin de seni tandis que Riska Hermawan et Ririn Rinasih, d’Indonésie, ont empoché l’or.S’adressant aux journalistes, Nguyên Thi Thu Hà a partagé qu’elle attendait une médaille d’or depuis 14 ans et qu’il s’agit de sa meilleure réalisation aux SEA Games, en particulier celui organisé par le Vietnam.Le Vietnam a obtenu une médaille d’or, une d’argent et trois de bronze dans six catégories de seni à ces SEA Games.Dix épreuves de tanding (match) de pencak silat sont prévus le 13 mai au gymnase de Bac Tu Liêm de Hanoi.Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale et dans 11 provinces et villes voisines jusqu’au 23 mai.Avec 40 sports et 523 épreuves, cette édition devrait attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie. – VNA