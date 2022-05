Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Fédération des sports d'Asie du Sud-Est (SEAGF) s'est tenue le 12 mai à Hanoï.

Étaient présents à cet événement, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung, le président du Comité olympique du Vietnam, le chef du comité d'organisation des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et des représentants des comités olympiques et des délégations sportives de la région.

Nguyen Van Hung a déclaré que grâce au sport, on renforcerait davantage la solidarité, l'amitié, la compréhension mutuelle et resserrerait toujours les relations de coopération pour le développement.

Lors de la réunion, les délégués ont également discuté de nombreuses questions liées à l'amélioration du rôle des femmes dans le sport; l’organisation des SEA Games 32… -VNA