Stade de Cam Pha , province de Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Quang Ninh organisera les épreuves de sept sports lors des 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dont beach-volley, beach handball, triathlon, football féminin, échecs, échecs chinois (xiangqi) et volley-ball en salle.

Les événements sportifs se dérouleront dans cinq sites principaux: le stade de Dai Yen (ville d'Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture de Quang Ninh (ville d'Ha Long); le stade de Cam Pha ; et Legacy Yen Tu Resort (ville d'Uong Bi).

La province devrait accueillir 535 athlètes, 414 arbitres, 329 entraîneurs, cadres et employés du comité organisateur, 320 bénévoles et personnels de service, d'une centaine d'officiels et invités internationaux, et d'une centaine de reporters et de journalistes.

Legacy Yen Tu Resort, où se dérouleront des épreuves de xiangqi. Photo: VNA

Selon Nguyen Manh Ha, directeur du Service provincial de la Culture et des Sports, également chef adjoint du Comité permanent du Comité d'organisation des SEA Games 31 de Quang Ninh, jusqu'à présent, la mise à niveau, la rénovation et la décoration des ouvrages au service des 31es SEA Games conformément aux normes du comité d'organisation ont été achevées.

De plus, Quang Ninh réservera cinq hôtels et centres de villégiature de 3 à 5 étoiles pour accueillir les membres du Comité d'organisation, les arbitres et les sportifs.

Le Service provincial du Tourisme de Quang Ninh a élaboré des plans pour organiser des visites d'attractions touristiques de la localités au service des délégations sportives étrangères.

Lors de la conférence de presse sur les travaux de préparation pour les SEA Games 31 de la province de Quang Ninh. Photo: VNA

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. - VNA