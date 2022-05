Hanoi (VNA) - Les judokas vietnamiens ont connu un vendredi faste 20 mai avec deux médailles d’or et une d’argent remportées lors de la troisième journée des SEA Games 31.

Le judoka Chu Duc Dat sur la plus haute marche du podium. Photo : VNA

Chu Duc Dat a raflé le 60 kg masculin après avoir vaincu de manière convaincante son adversaire lao Sithisane Soukphaxay lors de la finale qui s’est tenue au gymnase de Hoài Duc, à Hanoi.

Il a déclaré aux journalistes après la compétition, sa première internationale, qu’il était heureux d’offrir sa première médaille d’or au Vietnam, au conseil des entraîneurs, à son équipe et à sa famille.

L’autre médaille d’or est revenue à Nguyen Thi Thanh Thuy qui s’est imposée contre la Philippine Pabulayan Khrizzie en finale des 52 kg féminins. Thuy a pleuré de joie lorsqu’elle a été déclarée vainqueuse.

Truong Hoang Phuc a échoué face à Nakano Shugen des Philippines chez les hommes de 66 kg, gagnant une médaille d’argent.

L’entraîneur en chef Nguyen Duy Khanh a déclaré que son équipe fondait de plus grands espoirs sur les combats du 21 mai, où se dérouleront les épreuves masculines de 55 kg et féminines de 45 kg et 48 kg. – VNA