Des nageurs vietnamiens s'entraînent en Hongrie. Photo: webthethao.vn

Hanoï (VNA) - Trente-deux nageurs vietnamiens participeront aux 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a annoncé Mme Le Thanh Huyen, cheffe de la section de la natation de l'Administration des sports du Vietnam.

Ils visent à remporter de 6 à 8 médailles d'or dans les 40 catégories pour se classer deuxième, a-t-elle ajouté.

Neuf membres de l'équipe, dont Nguyen Huy Hoang et Tran Hung Nguyen ayant remporté les médailles d'or lors des SEA Games 30, s'entraînent en Hongrie jusqu'au 24 avril.

Le médaillé d'or Nguyen Huy Hoang, s'entraînent en Hongrie jusqu'au 24 avril. Photo: VNA

Le Vietnam s'efforce de remporter 140 médailles d'or, 77 d'argent et 71 de bronze lors de l'événement sportif régional, qui sera organisé en mai au Vietnam.

La natation devrait avoir lieu du 14 au 19 mai au stade de sports nautiques My Dinh à Hanoï.

Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. -VNA