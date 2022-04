L'équipe masculine de football U23 du Vietnam est hautement apprécié lors des SEA Games 31. Photo: VFF



Hanoï (VNA) - Le comité d'organisation des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) a officiellement publié jeudi 14 avril le calendrier des matches de football masculin et féminin, de futsal (football en salle) masculin et féminin.

Plus précisément, pour le football masculin, le Vietnam jouera contre l’Indonésie le 6 mai prochain, puis rencontrera les Philippines le 8 mai. Ses matches contre le Myanmar et le Timor Leste se tiendront respectivement les 13 et 15 mai. Tous les matches auront lieu au stade Viet Tri, dans la province de Phu Tho, au Nord. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 mai.

Quant au football féminin, le Vietnam aura son premier match contre l'Indonésie le 9 mai, puis rencontrera les Philippines le 11 mai et le Cambodge le 14 mai. Tous les matches auront lieu au stade Cam Pha dans la province de Quang Ninh, au Nord. La remise des prix se déroulera le 21 mai.

Les matches de futsal masculin et féminin se dérouleront dans la province de Ha Nam, à 60 km au Sud de Hanoï. Ils sont prévus du 10 au 20 mai au palais des sports de cette province, considéré comme l’un des plus modernes en Asie du Sud-Est.

L'équipe masculine de futsal du Vietnam disputera son premier match contre celle d’Indonésie le 11 mai. Ses matches contre la Malaisie, le Myanmar et la Thaïlande auront lieu respectivement les 14, 18 et 20 mai. La remise des prix se tiendra le 20 mai.

Concernant le futsal féminin, le Vietnam jouera contre la Malaisie le 10 mai et l’Indonésie le 13 mai. Il affrontera ensuite le Myanmar et la Thaïlande les 17 et 19 mai, respectivement. La cérémonie de remise sera organisée le 19 mai.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 12 au 23 mai à Hanoï et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang dans le Nord. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.



En qualité de pays hôte, le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze. Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA